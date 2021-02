Allemagne : Le «Rambo de la Forêt noire» condamné à trois ans de prison

Le trentenaire qui avait fait l’objet d’une véritable chasse à l’homme l’été passé, après avoir désarmé quatre policiers, a été reconnu coupable de lésions corporelles graves et prise d’otage.

Caméras thermiques et hélicoptères

Yves R., un Allemand de 32 ans, a été condamné pour possession illégale d’armes, résistance à son arrestation, lésions corporelles graves et prise d’otage par le tribunal d’Offenbourg (Bade-Wurtemberg).

Sa peine est un peu plus faible que les réquisitions du ministère public, qui avait demandé trois ans et neuf mois de prison à l’issue de ce procès qui a duré un mois.

Quelque 2500 policiers, aidés parfois de caméras thermiques et appuyés par des hélicoptères et des chiens, avaient été mobilisés pendant six jours, le temps de sa traque dans la Forêt noire.