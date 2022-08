Aviron: Le rameur Andri Struzina décroche le bronze à Munich

Auteur d’un chrono de 7’31’’23, le Zougois de 25 ans a entamé sa course sur un rythme élevé et était deuxième au quart de la course. C’est à ce moment qu’Antonios Papakonstantinou a fourni son effort pour prendre la tête de la course et ne plus la lâcher. Le Grec de 23 ans s’est imposé avec deux secondes d’avances sur l’Italien de 25 ans Gabriel Soares.