IRINA WELZ, LA REINE DU RANGEMENT - «Le rangement commence toujours par du bazar»

Irina Welz est pour ainsi dire la version lucernoise de Marie Kondo et a écrit un livre sur le rangement. Elle nous explique comment nous débarrasser de choses et pourquoi commencer par la salle de bains.

Irina, tu es une experte du tri. Comment en es-tu arrivée là?Je suis décoratrice d’intérieur de formation. Depuis la naissance de mes enfants, je n’ai plus travaillé dans ce domaine, mais j’ai continué à me rendre disponible auprès d’amis s’il y avait du tri ou du rangement à faire, notamment avant un déménagement.

Tu écris également sur le sujet.

En effet, faire le tri est tout simplement ma passion: j’ai un blog (en allemand) à ce sujet et je viens de publier un manuel d’aide au désencombrement (en allemand). En fait, je voulais également proposer des cours et me rendre au domicile des participants, mais ce n’est pas possible pour le moment à cause du coronavirus.

Pourquoi avons-nous besoin de cours pour faire le tri?

La plupart des gens n’ont pas de concept de décoration intérieure et ont perdu le sens de leurs propres espaces de vie. C’est pourquoi nous passions autant de temps à l’extérieur avant le coronavirus! Maintenant que nous passons plus de temps à la maison, nous constatons subitement que nous ne sommes pas du tout satisfaits. Après tout, vous ne payez pas un loyer exorbitant pour ne pas vous sentir bien chez vous au final, n’est-ce pas? Avec mon livre, je veux aider les gens à élaborer leur propre concept.

De quoi s’agit-il?

Posséder moins de choses et consommer plus consciemment. Pour ce faire, vous devez souvent commencer par déterminer ce que vous voulez et ce dont vous avez réellement besoin. Je peux le constater moi-même: mon ancien appartement ne faisait que 60 m² et n’avait ni grenier, ni cave. Pourtant, l’espace me suffisait. Mon nouvel appartement fait 110 m² et dispose d’une cave, qui est déjà pleine de choses dont je n’ai pas vraiment besoin.

Alors tu as toi-même du mal à te séparer de choses?

Bien sûr! Et c’est tout à fait normal. En ce qui me concerne, ce sont les moules à pâtisserie de ma grand-mère, mais au moins je les utilise encore de temps à autre. Je suis aussi très attachée à l’échiquier en marbre de mon grand-père. Il est énorme, mais je ne peux tout simplement pas me résoudre à m’en débarrasser.

Mais pourquoi avons-nous autant de mal à nous débarrasser de choses?

Les raisons sont diverses et généralement multiples. Il y a tout d’abord l’aspect financier: quand nous avons dépensé beaucoup d’argent pour quelque chose, nous n’avons pas envie de nous en débarrasser. Il y a ensuite les objets «dont j’aurais peut-être encore besoin», qui traînent depuis des années, mais sont encore en état de marche. Et puis il y a les choses auxquelles nous sommes émotionnellement attachés, comme les moules à pâtisserie et l’échiquier.