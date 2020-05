Saint-Aubin (FR)

«Le rapace a laissé quatre impacts dans ma tête»

Un joggeur a subi les foudres d’un rapace dans un sentier campagnard samedi après-midi. Blessé à la tête, il a été secouru par une ambulance.

Yves n’a rien vu venir. Ce quadragénaire vaudois devenu Fribourgeois d’adoption faisait son jogging samedi aux environs de 13h dans la campagne de Saint-Aubin (FR) quand il a eu la désagréable impression que le ciel lui était tombé sur la tête. «J’ai été déséquilibré par une violente attaque à l’arrière de la tête. Dans la foulée, j’ai vu un rapace s’envoler avec un morceau de tissu que j’avais mis pour me protéger du soleil.» Quelques battements d’ailes après, l’oiseau a lâché le tour de tête qu’il avait arraché à l’homme actif dans la réinsertion socioprofessionnelle.

Responsable des oiseaux sauvages à l’État de Fribourg, Adrian Aebischer penche plutôt pour une agression perpétrée par une buse variable (photo). «Cela se produit rarement mais ça a toujours lieu entre mai et juillet quand l’oiseau a des jeunes qui ont quitté le nid mais ne savent pas encore bien voler. Les joggeurs doivent éviter cette zone ou porter un bonnet», prévient le spécialiste fribourgeois.

Se faire vacciner contre le tétanos

Selon la revue de la Station ornithologique suisse, l’oiseau considère le coureur comme un danger pour ses petits. «Les attaques ont lieu le plus souvent par derrière et presque toujours sur des personnes qui courent. La plupart du temps, les buses se contentent de simuler une attaque. Mais même pour de petites blessures, on devrait se faire vacciner contre le tétanos», conseille Matthias Kestenholz, directeur scientifique de la Station ornithologique.