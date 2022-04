Alimentation : Le rappel de certains chocolats Kinder étendu aux USA

Une contamination à la salmonelle ayant été constatée dans plusieurs pays européens, le confiseur Ferrero rappelle aussi ces produits-là aux Etats-Unis.

Ferrero a ajouté qu’il travaillait en étroite collaboration avec les détaillants américains pour s’assurer que les produits ne soient plus «disponibles à l’achat» et donner la priorité à la sécurité des consommateurs. La salmonelle est un type de bactérie qui peut provoquer des symptômes tels que des diarrhées, de la fièvre et des crampes d’estomac chez l’homme. C’est l’une des infections d’origine alimentaire les plus courantes.