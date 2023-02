Le rappeur 6ix9ine jette des billets à Cuba: téléphonie mobile coupée

Cuba : Le rappeur 6ix9ine jette des billets, la téléphonie mobile est coupée

En séjour à Cuba, le rappeur américain a provoqué la cohue devant son hôtel. Devant le mouvement de foule, la police est intervenue et le réseau mobile a été mis sous silence.

Getty Images via AFP

«Les services du réseau mobile commencent à fonctionner à nouveau», a annoncé la compagnie nationale de téléphone, Etecsa, aux alentours de 23h jeudi (5h vendredi en Suisse), précisant que des problèmes subsistaient sur certaines lignes. Les services de téléphonie mobile – appels, envois de messages et navigation internet sur portable – avaient commencé à être inaccessibles aux alentours de 19h, heure locale, avaient constaté plusieurs journalistes de l’AFP.

L’internet mobile est accessible à Cuba depuis 2018, permettant aux citoyens de s’exprimer plus librement. Néanmoins, lors de périodes de tensions sociales ou de manifestations, les autorités réduisent ou suspendent l’accès à internet. «Une heure sans internet, même si ce n’est pas rare, mais sans pouvoir passer d’appel et sans texto. Même les numéros d’urgence sont hors service, c’est vraiment catastrophique», a témoigné sur Twitter une utilisatrice s’identifiant comme Rosanna et habitant dans la province de Camagüey. L’activité sur les réseaux sociaux était très réduite, a constaté l’AFP.