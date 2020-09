Paris (F) : Le rappeur Ademo, du groupe PNL, arrêté en pleine rue

Le rappeur du groupe PNL a été interpellé samedi dans la capitale française. Les images de son arrestation font le tour des réseaux sociaux.

Le rappeur Ademo, du groupe PNL, était en garde à vue samedi soir 5 septembre pour «usage de stupéfiants», «outrage» et «rébellion», selon une source judiciaire à l'AFP.

Sur des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux samedi en fin d'après-midi, on voit le musicien de 33 ans originaire de la cité des Tarterêts, à Corbeil-Essonnes, être plaqué au sol puis menotté par plusieurs policiers dans le quartier d'Alesia.

Leur troisième et plus récent album «Deux frères», auto-produit, remonte à octobre 2019. PNL (Peace N’Lovés) a annoncé le report de sa tournée à cause de l’épidémie de coronavirus.