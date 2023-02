Afrique du Sud : Le rappeur AKA tué par balle à la sortie d’un restaurant

Kiernan Forbes, connu sous le nom de scène d’AKA, a été tué par balle en sortant d’un restaurant à Durban, dans le sud-est du pays, a annoncé samedi sa famille. «C’est avec une extrême tristesse que nous apprenons le décès de notre fils bien-aimé», âgé de 35 ans, ont écrit ses parents Tony et Lynn Forbes sur leur compte Twitter.

AKA, star du hip-hop sud-africain, a remporté de nombreux prix dans son pays et a été nominé une fois pour un MTV Europe Music Award. Il a été tué vendredi soir, tout comme un autre homme à ses côtés, alors qu’ils venaient de sortir d’un restaurant et se dirigeaient vers leur voiture. «Ils auraient été approchés par deux suspects armés qui ont traversé la rue pour aller vers eux et ont tiré sur les victimes à bout portant», a indiqué la police dans un communiqué.