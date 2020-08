Sénégal : Le rappeur Akon pose la première pierre d’une ville digne du Wakanda

Un projet de 6 milliards de dollars sur la côte atlantique pourrait voir le jour grâce au soutien du rappeur Akon. La ville futuriste envisagée ressemble au Wakanda, le royaume africain du film «Black Panther».

Interrogé sur les similitudes entre son projet et le Wakanda, royaume imaginaire situé en Afrique où se déroulent le film et la bande dessinée «Black Panther», il a expliqué que cette comparaison avait décuplé sa motivation. (Photo Seyllou / AFP)

Architecture toute en courbes, matériaux de pointe, studios de cinéma, hôtels, université, hôpitaux, centres d’affaires et de loisir… le rappeur Akon a détaillé lundi à Dakar son projet d’«Akon City», une ville futuriste digne du mythique Wakanda qu’il entend bâtir au Sénégal, son pays d’origine.

Connu pour ses tubes R&B «Locked Up» ou «Smack That», le chanteur et producteur américano-sénégalais de 47 ans a expliqué lors d’une conférence de presse avoir posé la première pierre de son gigantesque projet, au coût estimé de 6 milliards de dollars (5,4 milliards de francs), dans le petit village de Mbodiène, sur les rives de l’océan Atlantique, à une centaine de kilomètres au sud de Dakar.

La future ville entend faire du Sénégal la porte d’entrée de l’Afrique, a dit le chanteur devant de nombreux journalistes sénégalais et internationaux.

«Une de mes plus grandes motivations, c’est que quand je suis aux États-Unis, je rencontre beaucoup d’Afro-américains qui ne comprennent pas vraiment leur culture. J’ai donc voulu construire une ville ou un projet comme celui-ci pour leur donner la motivation de venir voir d’où ils viennent», a dit Akon.

Né aux États-Unis de parents sénégalais, et ayant passé une partie de son enfance au Sénégal, il est retourné à l’âge de sept ans dans son pays natal, où il a accédé à la notoriété.

Formes bizarres

Un film d’animation montré a présenté les futurs «districts» d’Akon City, dessinés par l’architecte Hussein Bakri: l’un, consacré aux loisirs, devrait accueillir un casino, un stade multi-sports et un centre commercial, un autre des immeubles de logements et de bureaux, un troisième un «village des cultures africaines», des restaurants et des chalets pour touristes.