États-Unis : Le rappeur JAY-Z lance sa propre marque de cannabis

Après le champagne, le cognac ou encore la musique en ligne, le mari de Beyoncé s’attaque à un nouveau marché.

La star du hip-hop n’en finit plus de diversifier ses activités. Après avoir investi dans le champagne Armand de Brignac, dans le Cognac D’Ussé et dans la plateforme de streaming Tidal, JAY-Z se lance sur le marché de la vente en ligne de marijuana. Depuis quelques jours, sur le site web de son entreprise, située en Californie (USA) où l’usage récréatif du cannabis est légal, on peut découvrir en images comment le personnel cultive les fleurs afin qu’elles dégagent «une fumée de qualité».

Pour marquer le coup du lancement de sa marque Monogram, JAY-Z a publié sur Tidal une playlist intitulée: «Monogram: Sounds From The Grow Moon». On n’y retrouve que des morceaux fumeux comme «Expensive Shit» de Fela Kuti, «Legalize It» de Peter Tosh ou encore «Stoned Is the Way of the Walk» de Cypress Hill.