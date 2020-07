États-Unis

Le rappeur Kanye West se déclare candidat à la présidence

D’un tweet, le musicien et mari de la star de la télé-réalité Kim Kardashian a annoncé sa candidature à l’élection présidentielle de novembre.

L’entrepreneur milliardaire de 43 ans, qui appelle dans une de ses chansons à «viser les étoiles, et comme ça si vous échouez vous atterrissez sur un nuage» («reach for the stars so if you fall you land on a cloud») n’a pas fourni plus de détails.