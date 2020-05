Carnet noir

Le rappeur KJ Balla abattu en pleine rue

Noel Kennedy, plus connu sous le nom de KJ Balla, marchait dans les rues de Brooklyn quand il a été abattu d’une balle en pleine poitrine. Il avait 23 ans.

Samedi 23 mai 2020, le rappeur KJ Balla est décédé après avoir été touché par un coup de feu alors qu’il marchait dans les rues de Brooklyn, à 1,5 km de son domicile, annonce le New York Daily News . Le média rapporte que, transporté à l’hôpital dans un état critique, le chanteur de 23 ans n’a pas pu être sauvé par les médecins.

Ironie du sort, le rappeur, cofondateur du label Nothing Records, qui avait réussi à trouver sa place dans le milieu du rap américain, faisait allusion aux fusillades dans son dernier morceau, «Back To Back». On l’y entend dire qu’il «ne pouvait pas mourir dans la rue»…