Paris : Le rappeur Leto accusé de cruauté envers son chien

Une association de protection des animaux a porté plainte contre l’artiste dont l’American staff était enfermé sur un balcon. Il se défend et assure ne pas avoir abandonné le chien.

Touchés par le sort de Captain, qui hurlait régulièrement à la mort, des voisins ont prévenu l’association Action protection animale qui a porté plainte contre Leto pour abandon volontaire et acte de cruauté envers un animal. La police est donc intervenue au domicile du frère du rappeur vendredi 19 février 2021 pour délivrer le chien, qui a ensuite été confié à un refuge. Une source policière a confié au quotidien français que Leto et son frangin avaient été convoqués pour s’expliquer. Le rappeur risque deux ans de prison et 30’000 euros d’amende.