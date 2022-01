Surprise : Le rappeur Lil Yachty annonce un album tout sauf hip-hop

L’artiste américain a réalisé un de ses rêves en prenant une direction musicale différente de celle qui l’a amené au succès.

Lil Yachty est un artiste qui aime varier les plaisirs et surtout surprendre. Sans qu’on s’y attende, on peut le découvrir mannequin qui défile pour la marque de Kanye West, joueur de cartes et grand fan de UNO ou encore comédien, génial dans la peau d’Oprah Winfrey dans le clip d’«Oprah’s Bank Account». Côté musique, il n’est pas en reste. Ses collaborations sont multiples et imprévisibles. L’Américain a sorti des titres avec Macklemore, Kyle, D.R.A.M. ou encore Diplo, avec qui il a créé «Worry No More» entre deux bouchées de pizza.