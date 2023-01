France : Le rappeur Lorenzo présente une poupée à son effigie

Le fantasque artiste a lancé un nouveau produit dérivé: une peluche inspirée de ses traits et de son look.

Sur l’emballage, on peut lire que Lorenzo a des cheveux «doux et soyeux» et possède une poche ventrale «pour cacher les substances», le rappeur ne s’étant jamais caché qu’il était un amateur de cigarettes qui font rire. «Cette peluche convient autant pour une chambre d’enfant, que pour un salon enfumé par des smoker pro», est-il d’ailleurs écrit sur le site de l’artiste. Certaines personnes pourraient donc tiquer en voyant, toujours sur l’emballage, des enfants s’amuser avec cette poupée quand on sait que l’autoproclamé «empereur du sale» ne possède en outre pas les textes les plus chastes de l’hexagone.