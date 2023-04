Dijon (F): Le rappeur Millésime K «n’est pas le bienvenu»

Les Verts de Côte d’Or ont de leur côté demandé à la préfecture l’interdiction du concert du «rappeur d’extrême droite, connu pour ses tex tes ouvertement racistes, sexistes, homophobes et transphobes», selon une lettre des écologistes. «À l’image de Grenoble, Lille, Lyon et Montpellier, il n’est pas le bienvenu à Dijon, ni même en Côte-d’Or», assurent les Verts.

Interrogée, la préfecture n’a pas fait de commentaire. L’artiste n’a pas non plus répondu aux sollicitations de l’AFP.

Un collectif de syndicats, d’organisations et de formations antifascistes s’est également élevé contre la venue du rappeur. «Son but est bien de multiplier les appels à la haine envers les communautés musulmanes, LGBT+ etc.», estime le collectif, dans une tribune intitulée «pas de scène pour le fascisme». «Les agressions et le terrorisme d’extrême droite sont en hausse de partout et les paroles de Millésime K y incitent clairement, il est temps de les stopper!» ajoute-t-il.