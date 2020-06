Paris

Le rappeur Moha La Squale interpellé en pleine rue

L’artiste de 25 ans a été arrêté par la police vendredi 19 juin 2020 en plein Paris. Il a été relâché le lendemain et sera jugé en juillet. Plusieurs charges pèsent contre lui.

Sale temps pour Moha La Squale. Le rappeur a été arrêté vendredi 19 juin 2020 dans le XVIIIe arrondissement de Paris. Selon «Le Parisien» , le rappeur, 25 ans, a été interpellé «en vertu d’un mandat de recherche consécutif à un refus d’obtempérer» qui serait lié à un rodéo à moto. «Lors d’un contrôle routier vendredi, les policiers ont constaté qu’il était visé par ce mandat et auraient cherché à l’interpeller. C’est à ce moment-là, selon une source policière, que Moha La Squale aurait pris la fuite à pied. Il a été rattrapé par les fonctionnaires qui l’ont menotté, non sans difficulté», relate le quotidien. Il a été placé en garde à vue pour refus d’obtempérer aggravé, violences sur agents de la force publique et rébellion.

La scène a été filmée par des passants et postée sur les réseaux sociaux. On voit le rappeur torse nu et maintenu au sol par trois agents avant d’être menotté. «Ils m’ont tapé, ils m’ont tapé! C’est Moha La Squale, l’équipe», crie-t-il. Peu après, on l’entend encore se plaindre qu’il n’arrive pas à respirer sous le poids des agents qui le retournent rapidement sur le côté.