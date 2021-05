Brésil : Le rappeur MV Bill, la voix des favelas

Critique du monde politique brésilien, Alex Pereira Barbosa se porte volontaire pour faire entendre les revendications sociales des quartiers défavorisés.

Lui-même issu d’une favela de Rio de Janeiro, la Cité de Dieu, rendue célèbre par le film éponyme sorti en 2002, il compare les habitants de ces quartiers pauvres à des «cafards» victimes d’un «gouvernement insecticide». Ces paroles choc sont issues de son dernier album, «Voando Baixo» ("Vol en rase-motte"), lancé fin avril, la chronique d’un Brésil miné par la violence et la pandémie de coronavirus.

«Messager de la Vérité»

À un an et demi de la présidentielle de 2022, il ne manque pas d’épingler Jair Bolsonaro: «chaque politique erronée a un impact direct sur nos vies, surtout pendant une pandémie», dit-il à l’AFP, en allusion à la gestion chaotique de la crise sanitaire qui a fait plus de 436.000 morts au Brésil.