États-Unis : Le rappeur Silentó aurait abattu son cousin

L’auteur du tube «Watch Me (Whip/Nae Nae)» dort en prison depuis le 1er février 2021.

La police du comté de DeKalb, dans la banlieue ouest de Chicago, a communiqué avoir arrêté et mis en prison Silentó, de son vrai nom Ricky Lamar Hawk, pour le meurtre de son cousin Frederick Rooks. Ce dernier a été retrouvé blessé par arme à feu dans une rue du sud-est d’Atlanta le 21 janvier 2021. Le malheureux âgé de 34 ans n’a pas survécu après avoir pris des balles dans la tête et les jambes. Huit douilles ont été retrouvées sur place par les enquêteurs.

L’auteur présumé du meurtre, Silentó, 23 ans, a connu la gloire en 2015 après que le clip de son titre «Watch Me (Whip/Nae Nae)» est devenu viral sur YouTube. Avec presque 1,8 milliard de vues, il figure aujourd’hui dans les Top 100 des vidéos les plus regardées depuis la création de la plateforme. Le rappeur américain, qui a notamment été récompensé par un Soul Train Music Awards et un Seoul Music Awards, a également connu le succès avec «Dessert», morceau enregistré en collaboration avec le chanteur Dawin. Le dernier single en date de Silentó, «Swish», est sorti le 28 janvier 2021.