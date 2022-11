Drame : Le rappeur Takeoff a été tué par balle dans un bowling

Getty Images via AFP

Selon des sources policières et témoins de la scène, Takeoff et Quavo étaient en train de jouer aux dés quand une altercation a éclaté. La fusillade a tué Takeoff. Deux autres personnes auraient également été touchées par les tirs et amenées à l’hôpital. Quavo n’a, lui, pas été blessé.