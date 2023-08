Le rappeur Tekashi 6ix9ine arrêté par la police en Floride

Depuis plusieurs années, Tekashi 6ix9ine accumule les déboires. Depuis 2020, il a été poursuivi par une femme qui l’accusait de l’avoir filmée durant un acte sexuel alors qu’elle était mineure, attaqué par un tatoueur affirmant qu’il avait nui à sa réputation et passé à tabac dans un fitness . On apprend aujourd’hui que le rappeur de 27 ans a été arrêté par la police du comté de Palm Beach, en Floride, le mercredi 9 août 2023.

Les faits se sont déroulés durant un contrôle de la circulation, rapporte nbcnews.com. Ayant remarqué qu’un conducteur avait enfreint le code de la route et que son véhicule n’avait pas de plaque d’immatriculation, les agents l’ont stoppé. Le rappeur a alors décliné son identité, et les policiers se sont rendu compte que son permis de conduire était suspendu, et qu’il était sous le coup d’un mandat d’arrêt parce qu’il se s’était pas présenté à une audience, le 12 juillet 2023, en lien avec un excès de vitesse, un défaut d’assurance et la conduite d’un véhicule non-immatriculé.