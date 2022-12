États-Unis : Le rappeur Theophilus London est porté disparu

Dans un communiqué de presse, les représentants du rappeur ont fait savoir que sa famille n’avait plus aucune nouvelle de lui depuis le mois de juillet dernier, rapporte de son côté «Consequence Sound». «Au cours des dernières semaines, les amis et la famille de Theophilus London ont travaillé ensemble pour reconstituer ses allées et venues», écrivent-ils. En plus d’avoir fait appel aux autorités, sa famille «sollicite maintenant l’aide du public pour toute information concernant l’endroit où se trouve London», poursuivent-ils.