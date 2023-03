Commerce: Le rapport complet de M. Prix sur le bio ne verra pas le jour

Fin janvier, le surveillant des prix, Stefan Meierhans, a publié une enquête préliminaire sur les prix et les marges des aliments bio. Conclusion: en Suisse, les produits bios dégagent «une marge élevée» et sont donc plus chers que dans d’autres pays. M. Prix estime que cela est dû au «contexte peu concurrentiel» en Suisse. Le rapport soulève même la question de savoir s’il existe dans notre pays une «domination du marché par Coop et Migros», ce qui «entraverait massivement» une concurrence efficace rappelle le «Sonntags Blick».

Dans la version initiale du rapport, prévu d’être publié en décembre 2022, le surveillant des prix avait fait de nombreuses autres déclarations qui n’ont pas du tout du goût de Migros et Coop. Cette version ne sera jamais publiée. Les avocats de Migros ont réussi à retarder la publication du rapport final de plus d’un mois, mais ils ont également obtenu du surveillant des prix qu’il procède à de nombreuses adaptations dans le rapport de janvier 2023.

Les prix de production élevés passés sous silence

Les recherches du dominical. qui a fait jouer la loi sur la transparence et qui a pu consulter la correspondance entre Migros et le surveillant des prix, montrent que ce qui a particulièrement déplu à Migros, c’est que le rapport dénonce exclusivement les marges élevées de Migros et de Coop, alors que celles des fournisseurs comparables d’assortiments complets comme Spar et Volg ne sont même pas mentionnées. En outre, les responsables de Migros ont déploré que la raison principale de la hausse des prix bio, soit des prix nettement plus élevés à la production, soit «totalement passée sous silence» dans le rapport.