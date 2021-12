Genève : Le rapport sur les Ouïghours en Chine trouble l’ONU

L’ONU a jugé «profondément troublantes» les conclusions d’un groupe d’experts sur les violations des droits de la minorité ouïghoure en Chine, ajoutant qu’une enquête onusienne devait aussi être publiée.

Après plusieurs mois d’enquête, un groupe d’avocats et d’experts des droits humains réunis à Londres, a conclu jeudi, que la façon dont la Chine traite les Ouïghours relève du génocide, déclenchant la colère de Pékin.

Interrogé sur ce sujet, un porte-parole du Haut-Commissariat de l’ONU aux droits de l’homme à Genève, Rupert Colville, n’a pas souhaité commenter la question du «génocide», indiquant que l’organisation onusienne n’a pas vérifié les conclusions du rapport. Toutefois, a-t-il dit, «le tribunal ouïghour a mis en lumière de nouvelles informations profondément troublantes concernant le traitement des Ouïghours et des autres minorités ethniques musulmanes du Xinjiang».

«En termes de contenu – nous sommes évidemment toujours en train de l’examiner, c’est un long document – mais nous avons bien sûr identifié des schémas similaires de détention arbitraire et de mauvais traitements dans les institutions, des pratiques de travail coercitives et une érosion des droits sociaux et culturels», a-t-il ajouté.