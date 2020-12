ONU : Le rapporteur suisse critique la loi sécuritaire en France

Le Zurichois Nils Melzer, rapporteur pour l’ONU, estime que la loi de sécurité globale en France viole les droits de l’homme et appelle à sa révision.

Après la polémique récente, les députés français ont annoncé qu’ils modifieraient un article visant à limiter la publication d’images de policiers. «C’est un bon signe», affirment Nils Melzer et plusieurs de ses collègues experts indépendants de l’ONU. «Mais il faut aller plus loin et repenser l’objectif de la proposition de loi dans son ensemble». Selon ces experts, la disposition controversée sur la question des images de policiers «n’est certainement pas la seule dans la proposition de loi qui porte atteinte aux droits de l’homme».