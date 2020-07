Iran

Le rapporteur suisse de l’ONU dénonce des peines capitales

Nils Melzer a demandé ce jeudi aux autorités iraniennes d’invalider la condamnation à mort de trois manifestants, accusés d’avoir été armés lors d’une protestation contre le régime en novembre dernier.

Le rapporteur spécial de l’ONU contre la torture Nils Melzer et certains de ses collègues demandent que les sentences d’exécutions contre trois Iraniens soient annulées par les autorités.

Les trois Iraniens avaient participé aux manifestations de novembre dernier contre le régime et nient les accusations d’avoir été armés. Ils avaient dit avoir avoué sous la torture, une position utilisée contre eux dans des «procès inéquitables» selon Nils Melzer et plus d’une dizaine de ses collègues. «Nous nous associons à des centaines de milliers d’Iraniens qui ont condamné ces sentences sur les réseaux sociaux».