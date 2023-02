Conférence de Munich : Le rapprochement entre l’Iran et la Russie inquiète les puissances européennes

Les chefs de la diplomatie américain, allemand, français et britannique ont fait part de leur crainte d’une escalade nucléaire et demandent à l’Iran «de changer de voie».

Les chefs de la diplomatie américain, français, allemand et britannique se sont inquiétés de la coopération de plus en plus étroite entre l’Iran et la Russie, lors d’une réunion samedi en marge de la conférence de Munich sur la sécurité, craignant une instabilité de la région.