Bouchons au Gothard : Le ras-le-bol des riverains: «Même la nuit, la circulation ne s’arrête plus»

Pas toujours facile de franchir le Gothard. À l’image de ce week-end, où le tunnel routier a dû être fermé et un train est resté bloqué durant des heures. Dimanche, les bouchons routiers atteignaient 11 kilomètres.

Les bouchons au Gothard sont toujours plus fréquents. 20min/Taddeo Cerletti

Deux accidents, un véhicule en panne, le tunnel fermé pendant une heure et 11 kilomètres d’embouteillages annoncés par le TCS à Airolo (TI), au sud du Gothard, dimanche en début d’après-midi. Le week-end a été pénible pour de nombreux voyageurs ayant tenté la traversée des Alpes, qui plus est en pleine période de vacances.

Samedi, alors que les premiers bouchons se formaient, c’est la panne d’un train dans le tunnel de base qui a fait prendre du retard aux voyageurs. Ils ont dû patienter plus de deux heures avant d’être évacués et transportés jusqu’à Bellinzone. Si les automobilistes sont habitués à poireauter au pied du col du Gothard lors des départs en vacances, ce genre de situation chaotique tend à se multiplier. Plusieurs médias avaient constaté mi-septembre qu’il n’y avait presque plus un jour sans embouteillages au Gothard depuis le début de cet été.

Une surcharge systématique de l’A2 qui provoque un report du trafic sur la route cantonale et le ras-le-bol des riverains, selon un reportage de «SRF». Les habitants de villages uranais de la vallée de la Reuss sont particulièrement touchés. «Même la nuit, la circulation ne s’arrête plus. On ne peut plus dormir en paix», se plaint une villageoise. En plus des nuisances, le flux supplémentaire de véhicules, camions compris, provoque des ralentissements aussi en dehors de l’autoroute. Il faut compter plus d’une heure le dimanche matin pour un trajet qui devrait durer un quart d’heure, témoigne une autre habitante.

L’OFROU ne fait pas «de la magie»

Un groupe d’intérêt essaie de faire pression sur le canton d’Uri et la Confédération pour améliorer la situation. Une pétition en ligne a été lancée à l’attention de la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga. Le dossier est aussi remonté jusqu’aux Chambres fédérales cette année.

Selon «SRF», la ministre des Transports s’est montrée compréhensive et dit vouloir examiner avec l'Office fédéral des routes (OFROU) la mise en place de solutions rapidement réalisables. Simonetta Sommaruga a toutefois tempéré son propos en affirmant que «l’OFROU ne peut pas non plus faire de la magie».