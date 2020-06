France

Le Rassemblement national condamné

Le parti d’extrême droite a échappé aux accusations d’escroquerie, liée au remboursement de matériel électoral lors des législatives 2012. Mais il a écopé d’une amende pour avoir profité d’avantages indus et pour deux emplois fictifs.

L'Etat réclamait 11,6 millions d'euros de dommages et intérêts. Le parquet avait pour sa part requis 500'000 euros d'amende contre le parti d'extrême-droite, devenu depuis Rassemblement national. Les juges n'ont retenu la culpabilité du parti que pour avoir profité d'avantages indus auprès de la société de communication Riwal, notamment un crédit sans intérêt de plusieurs millions d'euros pendant trois ans et l'emploi fictif de deux élus actuels, Nicolas Bay et David Rachline.