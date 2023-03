Le rat snack: un petit péché (plus ou moins) mignon

La plateforme TikTok est connue pour ses tendances alimentaires décalées. La dernière en date est le «rat snack». Il s’agit de combinaisons improbables de collations bizarres avec lesquels on se fait plaisir en catimini à l’abri des regards ou lorsque notre estomac crie subitement famine et que nous prenons la première chose que nous avons sous la main en ouvrant le placard de la cuisine.

À quoi ressemble un «rat snack»?

Tartiner du beurre de cacahuètes sur des galettes de riz ou gober une poignée de céréales? C’est barbant! Par contre, envelopper un cornichon dans une tranche de fromage que l’on vient tremper dans de la confiture de figues et que l’on hume debout devant l’îlot central de la cuisine se rapproche déjà bien plus d’un «rat snack».

Sur TikTok, il est également question de mélanges d’une cuillère à soupe de feta avec des câpres ou encore de «soupe de chips», dont les ingrédients sont… des chips émiettées et du vinaigre. Bref, tout est permis en matière de rat snack: pourvu que ce soit bon au goût! N’en déplaise aux autres.

Pourquoi le rat snack a tellement de succès?

Pendant le confinement, on cherchait encore des recettes compliquées en ligne. La plupart du temps, c’était pour se retrouver complètement dépité et au bout du rouleau devant nos reproductions, à se demander si ça valait vraiment la peine de perdre autant de temps et de faire autant d’efforts. Sans compter qu’on se demandait qui allait se charger de laver la montagne de poêles et de casseroles à notre place.

Vous arrive-t-il de grignoter? Je n’arrête pas de grignoter! Oui, cela m’arrive en guise de petit en-cas. C’est assez rare. Non, je m’en tiens à deux ou trois repas par jour et je ne grignote pas entre.

Dans la trépidation du quotidien, cela ne convient plus. Ce dont on a besoin, c’est d’un petit péché mignon qu’on s’accorde brièvement en marge de tout le stress. Les chips agrémentées de caviar qui étaient devenues virales il y a quelques mois en sont un excellent exemple.

Le rat snack vous donne le loisir de brièvement tirer un trait sur les conseils de cuisine de grand-mère et de santé et de s’enfiler tout le contraire.

Les chips et les flips créent une bonne base pour un rat snack. Pexels / Tim Samuel

Comment préparer un rat snack?

En matière de rat snack, tout est permis: mangez littéralement ce qui vous fait envie et qui se trouve dans vos placards ou dans votre réfrigérateur! À condition que ce ne soit pas trop compliqué à préparer, que ce soit une décision spontanée et que le résultat soit facile à manger. Idéalement, vous n’utiliserez que très peu, voire pas du tout de vaisselle. Si en mangeant, vous vous demandez ce que diraient vos proches s’ils vous voyaient, c’est que vous avez fait le bon choix.

Un rat snack ne doit pas nécessairement être composé de fromage fondu, de chips et de chocolat et être malsain. Il est également possible de préparer une combinaison intéressante avec des fruits secs, des noix, des lamelles de noix de coco etc. À quel point le petit péché est «mignon» est une autre question.