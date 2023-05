Berne: Il doit repeindre sa façade dont le blanc est trop «froid»!

Il a choisi un blanc légèrement teinté de bleu et a commandé des volets peints en blanc. Mais comme un voisin n’a pas apprécié ce choix de couleur, il a dénoncé Philippe Vonlanthen. Un contrôle ultérieur des autorités de Köniz a conclu que la teinte était trop moderne et trop froide pour cette maison des années 1920, classée comme «digne de conservation», et qu’elle n’était donc pas conforme.

Un seul voisin gêné

Architecte de profession, le propriétaire a déposé une demande de modification des plans, sans succès. «La couleur blanche a différentes nuances», a-t-il argumenté. Avec le blanc légèrement teinté de bleu, il se situe dans le spectre habituel, selon le retraité. Plus d’une douzaine de propriétaires de la rue concernée se sont rangés derrière le sexagénaire et lui ont confirmé par écrit qu’ils ne trouvaient pas la couleur gênante.

Mais le Canton a suivi le raisonnement des autorités communales. Selon la Direction des travaux publics et des transports, la couleur légèrement bleutée a un effet «froid» et ne s’intègre pas harmonieusement au site. D’ici à la fin du mois de mai, la maison devra à nouveau être dans un ton blanc jaunâtre avec des volets bleu foncé et un crépi plus grossier. Résultat: une facture totale de 10’000 francs, pour financer la nouvelle couleur et les frais de toute cette procédure.