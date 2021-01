L’Institut Paul Scherrer (PSI) a pu mesurer le rayon du noyau atomique d’hélium de manière cinq fois plus précise que ce qui pouvait se faire jusqu’à présent. Les résultats ont été publiés dans la revue spécialisée «Nature» .

Ce nouveau résultat permet de tester certaines théories fondamentales en physique et de déterminer des constantes fondamentales avec encore plus de précision. Pour arriver à une telle précision, les chercheurs ont eu recours à des muons, des particules qui ressemblent aux électrons, mais sont 200 fois plus lourdes.