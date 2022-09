Football : Le RC Lens au sommet de la Ligue 1

Les Sang et Or se sont emparés de la tête du championnat de France après leur succès face à Troyes (1-0), dans l’ambiance brûlante du stade Bollaert-Delelis, vendredi en ouverture de la septième journée.

Avec 17 points au compteur (cinq victoires, deux nuls), Lens s’est installé dans le fauteuil de leader du championnat au moins pour quelques heures, avec une longueur d’avance sur le Paris SG et Marseille, qui affrontent respectivement Brest et Lille samedi.

Danso débloque la situation

Dans un stade Bollaert-Delelis à guichets fermés et bouillant, les Sang et Or ont rapidement pris le contrôle des opérations et ont confisqué le ballon. Logiquement, ils se sont créé la première occasion: sur un centre de Facundo Medina, Loïs Openda a placé une reprise de volée qui s’est écrasée sur le poteau (6e).