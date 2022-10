Football : Le Real a gagné le 250e clasico de l’histoire

Ferran Torres, esseulé au second poteau, a réduit l’écart en fin de match (83e), mais les Blaugranas n’y croyaient déjà plus. Et dans le temps additionnel (91e), Rodrygo s’est chargé de transformer le penalty qu’il a lui-même provoqué pour sceller le succès merengue.