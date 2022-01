Football : Le Real arrache un point miraculeux mais tremble pour Benzema

Mené 2-0 par Elche à la 82e minute, le Real Madrid a tout de même réussi à égaliser dans le temps additionnel. Point noir de la rencontre, la sortie sur blessure de Karim Benzema à trois semaines du match contre le PSG.

Karim Benzema est sorti à la 58e minute et semble souffrir d’une blessure à l’arrière de la jambe.

Le Real Madrid a arraché un nul miraculeux 2-2 sur le fil contre Elche dimanche à domicile pour la 22e journée de Liga et reste leader avec quatre points d’avance sur le Séville FC, accroché 2-2 par le Celta Vigo samedi. Les Merengues étaient mal embarqués, après le pénalty manqué par Karim Benzema (33e) avant qu’il ne sorte sur blessure (58e), et les deux buts encaissés par Lucas Boyé (42e) et Pere Milla (76e).