Football – Le Real avait Courtois, mais le PSG a Mbappé

Tout cela allait bien finir par rentrer. À force d’assiéger le Real Madrid, à force de mettre Kylian Mbappé en verve, le Paris Saint-Germain a pris un certain ascendant dans le 8e de finale de Ligue des champions face au Real Madrid. C’est son but à la 94e minute qui a permis au PSG de faire plier le club espagnol.

Et non pas de Lionel Messi. Parce que Courtois lui avait refusé un penalty à l’heure de jeu. Mais le PSG a mérité son succès. Il a enfin semblé trouver la lumière, après un début de saison parfois médiocre. Le club de la capitale française a été impliqué comme rarement, passant la plus grande partie de la rencontre dans le camp espagnol, à assiéger le but adverse.