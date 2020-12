On le sait, même s’il se porte un peu mieux que le FC Barcelone et son ex-président Bartomeu à la gestion calamiteuse, le Real Madrid ne va pas fort non plus. Si le coach Zidane est sur la sellette avant la partie de ce soir, il n’est de loin pas le principal fautif des résultats médiocres espagnols. Effectivement, on ne peut le nier, Florentino Perez a d’une part raté les derniers marchés des transferts, et les cadres de l’équipe sont d’autre part bien vieillissants. Or, en cas de défaite ce soir, c’est bien la légende du football Zidane qui en fera les frais en premier.