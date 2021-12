Football : Le Real et Benzema toujours intouchables

Les Madrilènes ont assis leur domination sur la Liga en surclassant Bilbao (2-1). Leur attaquant français a inscrit un doublé, dont une splendide ouverture du score.

L’international français Karim Benzema, dans une forme étincelante, a donc marqué mercredi ses quatorzième et quinzième buts de la saison, confortant sa position en tête du classement des buteurs. Le premier a été réussi dès la 4e minute, d’une frappe enroulée splendide, et le second trois minutes plus tard, sur une ouverture d’Eden Hazard. Benzema s’est blessé au dos sur cette action, mais a pu reprendre le match.