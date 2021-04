Un grand bravo aux désormais millionnaires qui, en décembre dernier, avaient parié sur une demi-finale Real Madrid-Chelsea. Il y a cinq mois, les deux équipes étaient au plus mal: les bruits courraient d’un éventuel licenciement de Zinédine Zidane tandis que, outre-Manche, on avait déjà fait le ménage avec les adieux de Franck Lampard. Aujourd’hui, le Real ne se situe qu’à deux points de son rival l’Atletico en Liga et, depuis son arrivée, Thomas Tuchel n’a perdu que deux matches. Plus impressionnants, Edouard Mendy et ses coéquipiers ont réalisé seize blanchissages en vingt-et-une parties.