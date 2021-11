Football en Espagne : Le Real fait plier Séville en toute fin de match

Grâce à une réussite de Vinicius, les Madrilènes ont conservé la tête de la Liga avec 4 longueurs d’avance sur l’Atlético.

Grâce à Vinicius et Karim Benzema, le Real Madrid, leader, a battu le Séville FC 2-1 à domicile dimanche lors de la 15e journée du Championnat d’Espagne, et reste en tête quatre points devant la Real Sociedad et l’Atlético Madrid, large vainqueur à Cadix (4-1).