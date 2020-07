Football

Le Real fait un grand pas vers le titre

Les Madrilènes se sont imposés sur la pelouse de l'Athletic Bilbao, dimanche après-midi (1-0).

Real Sociedad, Getafe, et désormais Bilbao: lors de ces trois matches-clé, les Madrilènes ont fait jouer leur froid réalisme par leur indéboulonnable capitaine Sergio Ramos (34 ans), auteur dimanche de son 10e but de la saison en championnat d'Espagne (73e), qui emmène dans son sillage la Maison blanche vers un 34e titre de Liga de son histoire.

Pour Zinédine Zidane, qui s'obstine à répéter que son équipe «n'a encore rien gagné» et à égrainer le nombre de matches restants en les qualifiant de «finales» avant chaque rencontre, le déplacement dans cette cathédrale San Mames à huis clos représentait la dernière grosse affiche avant une fin de calendrier en pente douce, contre Alavés, Grenade, Villarreal et Leganés.

De plus en plus difficile

Mais heureusement que la fin de saison, le 19 juillet, pointe déjà pour les Madrilènes, car les hommes en blanc ont de plus en plus de difficultés à faire la différence: après ses larges succès 3-1 et 3-0 respectivement contre Eibar et Valence pour son retour à la compétition, le Real a gagné ses trois derniers matches, contre l'Espanyol Barcelone, Getafe et donc Bilbao, sur le plus petit des scores (1-0).