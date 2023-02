Football : Le Real Madrid à la peine face à Osasuna

A trois jours du choc contre Liverpool en Champions League, le Real Madrid a eu toutes les peines du monde à dominer Osasuna 2-0 samedi pour la 22e journée de Liga, et revient à cinq points du FC Barcelone (1er, 56 points), qui reçoit Cadix dimanche (21 heures).

Vinicius et les Madrilènes ont longtemps buté face à l’impeccable portier navarrais Sergio Herrera, mais le Brésilien a trouvé la faille à la 78e, servant un ballon parfait pour Fede Valverde dans la surface pour le 1-0, avant que Marco Asensio ne scelle le 2-0 en toute fin de match (90e+2).

A la 88e, quelques secondes après sa sortie du banc à la place de Rodrygo, le jeune «Alvaro», 18 ans, a délivré une passe décisive en or pour Vinicius en contre-attaque... mais le but de l’intenable Brésilien a été refusé pour une position de hors-jeu préalable.

Pas un souci pour le néophyte, qui a réitéré quatre minutes plus tard: à la 90e+2, c’est lui qui a intercepté un ballon et lancé Marco Asensio en profondeur pour accrocher le 2-0 et gratter sa première passe décisive en Liga.