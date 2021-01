Football : Le Real Madrid a pu quitter Pampelune

Bloqués depuis vendredi à cause de la neige, les joueurs madrilènes ont directement rejoint le lieu de peur prochain match.

Eden Hazard et les Madrilènes sont arrivés lundi à Malaga.

La délégation du Real Madrid, arrivée vendredi à Pampelune pour affronter samedi l’Osasuna en championnat et bloquée depuis à cause de la tempête de neige ayant plongé dans le chaos une partie du pays, a pu quitter lundi cette ville du nord de l’Espagne.

Initialement prévue en Arabie saoudite, la compétition se dispute finalement en Andalousie, sous la forme d’un «Final 4» rassemblant les deux premiers du dernier championnat 2020, le Real Madrid et le FC Barcelone, accompagnés de l’Athletic Bilbao et la Real Sociedad, les deux finalistes de la Coupe 2020, reportée au 4 avril 2021 à cause de la pandémie.