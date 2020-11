Football : Le Real Madrid cale encore à Villarreal

Deux semaines après sa terrible défaillance à Valence (4-1) et quatre jours avant le match primordial face à l’Inter Milan en Ligue des champions mercredi, le Real Madrid a concédé le nul à Villarreal 1-1.

Avant l’affiche entre l’Atlético Madrid et le FC Barcelone en soirée (21h00), les hommes de Zinédine Zidane ont à nouveau calé : malgré l’ouverture du score rapide de Mariano Diaz de la tête sur son premier ballon (2e), ils se sont ensuite fait rejoindre sur un pénalty provoqué par Samu Chukwueze et transformé par Gerard Moreno (75e), et restent donc à la 4e place provisoire au classement.