Le Real Madrid chute contre Villarreal

Le Real a ouvert la marque à la 16e minute sur un but contre son camp de Pau Torres, puis Villarreal a égalisé à la 39e grâce à un bijou individuel de Samu Chukwueze et, malgré le but de Vinicius après la pause (48e), le «Sous-marin jaune» a encore réussi à revenir grâce à un but de José Luis Morales (70e) validé par le VAR.