Football en Espagne : Le Real Madrid commence l’année par une cuisante défaite

Pour la première fois depuis trois mois, le leader du championnat a connu la défaite. Il s’est incliné 1-0 sur la pelouse de Getafe.

Karim Benzema et les Merengue ont séché face à Getafe.

Les Madrilènes, qui ne s’étaient plus inclinés depuis le 3 octobre et une défaite sur le terrain de l’Espanyol Barcelone (2-1), ont plié dimanche sur un but d’Enes Unal, dès la 9e minute, consécutif à une perte de balle malencontreuse d’Eder Militao.