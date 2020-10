LA CHRONIQUE DU SPÉCIALISTE : «Le Real Madrid déjà sous pression en Champions League»

En début de chaque semaine de Champions League, un consultant de Blue TV nous fait part de son analyse. L’entraîneur et consultant Bernard Challandes analyse aujourd’hui le duel Real Madrid-Borrussia Mönchengladbach.

En raison d’un possible manque de rentrées financières, le Real a choisi d’être totalement absent du marché des transferts durant le mercato estival. De son côté, Mönchengladbach peut avancer avec plus de confiance après le 2-2 obtenu chez l’Inter. Le focus sera donc placé sur Yann Sommer, Breel Embolo et Nico Elvedi. L’occasion de rappeler que voir des Suisses engagés dans la plus prestigieuse des compétitions européennes est l’illustration d’une formation et d’une équipe nationale de qualité.