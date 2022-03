Football : Le Real Madrid déroule et se rapproche du titre

Large vainqueurs de la Real Sociedad (4-1), les Merengues consolident leur place de leader de la Liga, 8 points devant le FC Séville.

Benzema, Di Stéfano en mire

Benzema a failli s'inviter à la fête entre les deux, mais son but (41e), consécutif à une perte de bale d'Asier Illarramendi, a été annulé pour une position de hors-jeu. Idem à la 68e: son but arrivé après une talonnade de Vinicius a été annulé à l'aide de la vidéo, pour un hors-jeu préalable. Et «KB9» devra encore attendre pour déloger Alfredo Di Stéfano du podium des meilleurs buteurs de l'histoire de la «Maison blanche»: il n'est plus qu'à deux réalisations de la légende hispano-argentine (306 buts contre 308).