Supercoupe d’Espagne: Le Real Madrid sort Valence et va en finale

Football : Le Real Madrid en finale de la Supercoupe d’Espagne après les tirs au but

En Arabie saoudite, les Madrilènes ont éliminé Valence en demi-finale. Eray Comert a raté son tir au but. Barcelone et Séville s’affronteront jeudi dans l’autre demie.

Au bout de la nuit saoudienne, le Real Madrid file en finale! Tenant du titre de la Supercoupe d’Espagne, le Real a maté Valence 1-1 a.p., 4-3 aux tirs au but et validé son ticket pour la finale, où il affrontera le FC Barcelone ou le Betis Séville.

Sale soirée pour Comert

Et après une deuxième période et une prolongation accrochées, c’est au bout d’une séance de tirs au but parfaitement maîtrisée que les hommes de Carlo Ancelotti ont arraché leur qualification: les cadres Benzema, Modric, Kroos et Asensio ont tous réussi leurs tentatives, tandis qu’en face, Comert, déjà fautif sur le penalty de Benzema, et le capitaine José Gaya, ont raté leurs tirs au but.