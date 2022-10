Football: Le Real Madrid laisse le trône au Barça, Cömert sauve Valence

Le président du Real Madrid a comparé le football au tennis, où les meilleurs joueurs s'affrontent plusieurs fois par an: «Pourquoi vouloir priver les fans de grosses affiches? Nadal et Federer se sont affrontés plus de 40 fois, Nadal et Djokovic ont joué l'un contre l'autre 59 fois: est-ce ennuyeux? Le Real Madrid et Liverpool se sont seulement affrontés neuf fois en 67 ans.»